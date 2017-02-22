Более тысячи пациентов в год

Отделение травматологии отмечает юбилей

Дорожные аварии, падения с высоты и несчастные случаи. С последствиями этих происшествий первыми сталкиваются медики травматологического отделения ЦГБ. В конце февраля ему исполняется 30 лет. Оно было образовано в 1987 году. А некоторые врачи и медсестры до сих пор работают в отделении. Именно они первыми встречают пострадавших и сталкиваются с самыми серьезными травмами. За год через отделение проходит больше тысячи пациентов. Доктора совершают около пятисот операций. Сегодня отделение оборудовано по последнему слову техники. В нем - в единственном на Ямале - оказывают высокотехнологичную помощь.