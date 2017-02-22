06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2

Более тысячи пациентов в год

62   0
Более тысячи пациентов в год

Отделение травматологии отмечает юбилей

Дорожные аварии, падения с высоты и несчастные случаи. С последствиями этих происшествий первыми сталкиваются медики травматологического отделения ЦГБ. В конце февраля ему исполняется 30 лет. Оно было образовано в 1987 году. А некоторые врачи и медсестры до сих пор работают в отделении. Именно они первыми встречают пострадавших и сталкиваются с самыми серьезными травмами. За год через отделение проходит больше тысячи пациентов. Доктора совершают около пятисот операций. Сегодня отделение оборудовано по последнему слову техники. В нем - в единственном на Ямале - оказывают высокотехнологичную помощь.

Без пересадок

Без пересадок

1468 0
Письмо дошло до адресата

Письмо дошло до адресата

1342 0
Праздник закончился

Праздник закончился

1094 0
В Ноябрьске пропал мужчина

В Ноябрьске пропал мужчина

1011 0

ВВЕРХ