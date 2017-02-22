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Безопасность на первом месте

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Безопасность на первом месте

В Ноябрьске прошел рейд по неблагополучным семьям

Ноябрьские пожарные и инспекторы органов опеки посетили семьи, которые состоят на учете как неблагополучные. Таковых, по данным специалистов, сегодня в городе 84. Представители опеки обращали внимание на условия, в которых живут дети. А пожарные проверяли, соблюдают ли их родители требования пожарной безопасности.
Такие рейды проводятся в городе регулярно, однако попасть удается далеко не во все квартиры. В этот раз дверь сотрудникам отрыли в пяти домах. Нарушений инспекторы не обнаружили.

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