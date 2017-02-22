Переезд не за горами

Расселение ямальских «авариек» продолжается

Весь аварийный фонд Ноябрьска, признанный таковым до 2012 года, будет расселен уже к концу марта. По крайней мере, именно таковы планы городских властей. На сегодня в новые квартиры из ветхих лачуг уже переехали 1914 семей. Ждут переезда всего 20.

Напомним, переселение из ветхого и аварийного жилья – это один из указов президента. Глава государства поручил завершить этот процесс к сентябрю 2017-го.

В лидерах по региону – Салехард, Муравленко, Губкинский. Там эта работа уже закончена. В ближайшее время к ним присоединится и Лабытнанги. В целом по региону смены места прописки ожидают еще 4 тысячи семей. Уже переехали в новое жилье 11 с половиной тысяч.

Подчеркнем, речь идет только об «аварийках», признанных таковыми до 1 января 2012 года.