Короткий день

График работы учреждений из-за праздника изменится

Накануне Дня защитника Отечества на многих предприятиях сокращенный рабочий день. Так, почтовые отделения 22 февраля закроются на один час раньше. В этот день не производится доставка и обмен почтовых отправлений и периодики. 23 и 24 февраля – официальные выходные, а уже 25 числа все почтовые отделения вернутся в обычный режим. К слову, уточнить график их работы можно в мобильном приложении «Почты России».

Изменится и расписание в ЦГБ. В выходные дни попасть на прием к врачу взрослой или детской поликлиник можно будет только 25 числа с 8 до 15 часов. В этом режиме будут работать все филиалы. Женская консультация примет пациентов также 25 февраля с 8 утра до 11.40.