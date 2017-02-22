Летние каникулы

Заявления на отдых детей будут принимать с 1 марта

Прием заявлений на зачисление детей в оздоровительные учреждения стартует 1 марта. Сделать это родители могут самостоятельно на сайте molcentr.ru или с помощью специалистов Центра активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи. В первую очередь принимать документы будут от семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А с 15 марта уже от всех желающих.

Всего в этом году за пределами Ноябрьска смогут отдохнуть более двух тысяч детей. Их ждут в центре «Снежинка», «Ребячьей республике» Тюменской области, «Шахтинском текстильщике» города Туапсе, а также в Анапе, Крыму, Болгарии и Санкт-Петербурге. Первая смена отправится в теплые края уже 1 июня, последняя вернется с отдыха 29 августа.