Время сделать выбор

Выпускники 9-х классов должны до 1 марта написать заявления для сдачи итоговой аттестации

Школьникам необходимо указать предметы и форму проведения экзамена – в виде основного госэкзамена или государственного выпускного экзамена. В первом случае итоговое испытание максимально приближено к формату ЕГЭ, именно так и будут сдавать экзамен большинство ямальских девятиклассников. Второй вариант используется в основном для проведения аттестации детей с ограничениями по здоровью.

Для успешного прохождения испытания школьникам необходимо сдать русский язык и математику, а также два предмета по выбору. Ребята, которые не справятся с каким-то экзаменом, смогут пересдать его, причем дважды – в резервные дни либо в дополнительные сроки в сентябре.

В Ноябрьске итоговую аттестацию должны пройти около тысячи девятиклассников.