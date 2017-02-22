«УТРО-2017»

Каким будет лето уральской молодёжи

Молодежь Урала готовится к одному из самых крупных форумов в стране. «УТРО-2017» пройдет с 20 по 30 июня в Челябинской области. Молодежный форум Уральского федерального округа соберет молодых представителей бизнеса, политики, науки, спорта, образования и культуры. По планам организаторов в этом году ожидается участие порядка 1500 человек. Форум пройдет в две смены, по шесть площадок в каждой.

Напомним, ямальская делегация ежегодно принимает участие в этом мероприятии. В прошлом году, например, ребята работали на площадке «Урал Арктический». В рамках форума традиционно пройдет конкурс молодежных проектов, победители которого получат денежные гранты на воплощение своих идей.

Предполагается, что регистрация участников начнется в марте.

Фото группы УТРО. Форум молодежи ВКонтакте.