Работа есть – зарплаты нет

Своим сотрудникам задолжали шесть предприятий

Общая сумма долгов по зарплате в Ноябрьске – 47 с половиной миллионов рублей. Своей зарплаты ожидают порядка 500 жителей города. В числе должников шесть предприятий, в основном строительной сферы. Четыре организации сейчас находятся в стадии банкротства. Еще два фактически не работают. При этом, как отмечают в прокуратуре, причина задержки выплат не всегда трудное финансовое положение. Есть подозрения, что один из работодателей не выплачивал положенные сотрудникам деньги из своих корыстных соображений. По этому поводу уже расследуется уголовное дело.