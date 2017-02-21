06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2

Удачно выступили

100   0
Удачно выступили

Ноябрьские школьники стали лауреатами престижного конкурса

Ученики школы № 9 вернулись лауреатами с Международного конкурса-фестиваля «Достижение», который завершился в Казани. Его участниками стали более трех тысяч человек из почти 200 творческих коллективов. Ноябрьские школьники побывали на этом конкурсе уже в четвертый раз. В этом году они подготовили 19 номеров. Ансамбль «Задоринка» выступил в трех хореографических номинациях. Это эстрадный танец, детский и народно-стилизованный. А творческое объединение «Силуэт» продемонстрировало коллекцию одежды в направлении «Театр мод».

Без пересадок

Без пересадок

1396 0
Сбили пешехода

Сбили пешехода

1323 0
Письмо дошло до адресата

Письмо дошло до адресата

1256 0
Праздник закончился

Праздник закончился

1041 0

ВВЕРХ