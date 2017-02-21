Удачно выступили

Ноябрьские школьники стали лауреатами престижного конкурса

Ученики школы № 9 вернулись лауреатами с Международного конкурса-фестиваля «Достижение», который завершился в Казани. Его участниками стали более трех тысяч человек из почти 200 творческих коллективов. Ноябрьские школьники побывали на этом конкурсе уже в четвертый раз. В этом году они подготовили 19 номеров. Ансамбль «Задоринка» выступил в трех хореографических номинациях. Это эстрадный танец, детский и народно-стилизованный. А творческое объединение «Силуэт» продемонстрировало коллекцию одежды в направлении «Театр мод».