Поставили игру на паузу

Воспитанники филиала Хоккейной академии «Авангард» присоединились к манекен-челленджу

Это название популярного флешмоба. Его участники замирают, пока их снимает камера.

Не удержались от участия в движении и подрастающие хоккеисты. Ровно на минуту их обычная тренировка застыла во времени. Полную версию ролика можно посмотреть в наших официальных группах в социальных сетях.

Напомним, строительство нового ледового дворца «Авангард» финансировалось компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».