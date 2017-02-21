06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2

Поставили игру на паузу

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Поставили игру на паузу

Воспитанники филиала Хоккейной академии «Авангард» присоединились к манекен-челленджу

Это название популярного флешмоба. Его участники замирают, пока их снимает камера.
Не удержались от участия в движении и подрастающие хоккеисты. Ровно на минуту их обычная тренировка застыла во времени. Полную версию ролика можно посмотреть в наших официальных группах в социальных сетях.
Напомним, строительство нового ледового дворца «Авангард» финансировалось компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

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