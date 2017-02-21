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«Южные ворота» Ямала введут в строй

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«Южные ворота» Ямала введут в строй

Округ купит новое оборудование для Карамовского поста

Из окружного бюджета будут выделены средства на оснащение стационарного поста комплексом фотовидеофиксации. О решении возобновить работу «южных ворот» Ямала рассказали на совещании по дорожной безопасности в окружном правительстве. Деньги на покупку и установку нового оборудования поступят в рамках программы «Безопасный регион».
Напомним, о прекращении круглосуточного дежурства на посту «Карамовский» стало известно в ноябре прошлого года. Тогда в полиции пояснили, что это связано с выходом из строя системы видеонаблюдения.

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