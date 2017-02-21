Борьба за жизнь продолжается

Евгений Рубанов проходит реабилитацию

Ноябрьский городской суд вынес решение в отношении виновника ДТП, в котором серьезные травмы получил 25-летний Евгений Рубанов. Трагедия произошла в сентябре 2016 года. Тогда в лобовое стекло автомобиля, которым управлял молодой человек, влетела площадка опоры автокрана. Деталь не была закреплена должным образом и просто отсоединилась от встречного большегруза. В результате парень получил открытую черепно-мозговую травму.

Водитель КамАЗа, по вине которого и произошла авария, в суде свою вину признал полностью. Дело рассматривалось в особом порядке. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 246 УК РФ. Служители Фемиды назначили ему наказание в виде двух лет ограничения свободы без права покидать муниципальное образование, территорию постоянного жительства, кроме того, осужденный должен ежемесячно являться на проверку в федеральную службу исполнения наказаний.

Что касается реабилитации самого Евгения Рубанова, точку в этом деле ставить еще рано. В конце декабря родные привезли молодого человека в Ноябрьск из Москвы, там за его жизнь боролись медики Лечебно-реабилитационного центра МЧС России. Несмотря на серьезные травмы, у Евгения наблюдается положительная динамика: он уже делает первые шаги и заново учится говорить. Однако семье по-прежнему нужны деньги на оплату реабилитации. Во многих торговых точках города установлены специальные боксы для сбора средств.