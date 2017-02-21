Встаём на лыжи

Массовая гонка «Лыжня России» состоится 26 февраля

Спортивное состязание должно было пройти 2 недели назад, но в планы организаторов вмешались холода. Все это время заявки от горожан продолжали принимать. На сегодня почти 300 человек решили поучаствовать в забеге. При этом в сам день проведения гонки заявки также будут приниматься. Возраст и уровень подготовки лыжников не имеет значения. Для детей проложат дистанцию в 800 метров, а для взрослых в 5 километров. Самое главное – пройти маршрут за максимально быстрое время. Но в любом случае на финише горожан будут ждать сладкий чай и фирменная лыжная шапочка.

Начало гонки в 11.00, регистрация участников с 9.30.