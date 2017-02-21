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06.02 Баннер справа сбоку 2

«Сокровища Севера»

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«Сокровища Севера»

Ямал формирует делегацию на международную выставку

Очередная выставка-ярмарка «Сокровища Севера – 2017» пройдет в Москве с 27 апреля по 1 мая. Сейчас в округе завершается процесс формирования делегации. Заявки с именами кандидатов могут подавать органы местного самоуправления, учреждения культуры и различные творческие объединения. Документы принимают до 28 февраля в департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера.
По данным окружного правительства, в рамках выставки пройдет фестиваль творчества коренных народов. Также запланированы выставка-продажа северной продукции, различные семинары и презентации.
Напомним, в прошлом году по итогам «Сокровищ Севера» ямальская делегация стала обладателем Гран-при в номинации «Лучшая региональная экспозиция».

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