Третий обязательный

Минобрнауки предлагает ввести всеобщий ЕГЭ по истории

Единый госэкзамен по истории может стать обязательным. Такую идею высказала министр образования страны Ольга Васильева. Свою мысль она озвучила на Всероссийской конференции по истории. Однако добавила, что этот вопрос требует тщательной проработки и обсуждения.

Напомним, сейчас обязательными для выпускников школ являются лишь экзамены по математике и русскому языку. В 2017 году их будут сдавать 625 одиннадцатиклассников Ноябрьска. Историю в качестве дополнительного предмета выбрали на ЕГЭ всего 115 юношей и девушек.