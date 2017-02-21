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06.02 Баннер справа сбоку 2

В числе тридцати

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В числе тридцати

Ямал сохранил свои позиции в рейтинге качества жизни

Данные со всей страны в канун Международного инвестиционного форума в Сочи собрали в агентстве «РИА рейтинг». Среди критериев, которые эксперты взяли за основу, – соотношение уровня дохода к стоимости потребительской корзины, объем вкладов населения в банки, уровень преступности и смертности, рост промышленного производства и прибыль крупных компаний. Ямал среди 85 субъектов, как и в прошлом году, занимает 24-е место с рейтингом 49 баллов из 100 возможных. Возглавляют же список Москва и Санкт Петербург. Самое низкое качество жизни, по данным экспертов, в Ингушетии и Тыве. Тюменская область поднялась на один пункт за прошедший год и занимает 10-е место. Ханты-Мансийский округ – на 8-м.

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