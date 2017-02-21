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06.02 Баннер справа сбоку 2

Недолёт-перелёт

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Недолёт-перелёт

Самолёт из Нового Уренгоя выкатился за пределы ВПП

Инцидент произошел в международном аэропорту Уфы вечером в понедельник. Лайнер «Саратовских авиалиний» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 27 метров. На борту Як-42 находилось 50 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не пострадал.
Проверку по факту ЧП начало Приволжское следственное управление на транспорте. По одной из версий, причиной могла стать сильная метель и ветер. Из-за инцидента были задержаны вылеты пяти других рейсов.

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