Недолёт-перелёт
-
-
- 41 0
Самолёт из Нового Уренгоя выкатился за пределы ВПП
Инцидент произошел в международном аэропорту Уфы вечером в понедельник. Лайнер «Саратовских авиалиний» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 27 метров. На борту Як-42 находилось 50 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не пострадал.
Проверку по факту ЧП начало Приволжское следственное управление на транспорте. По одной из версий, причиной могла стать сильная метель и ветер. Из-за инцидента были задержаны вылеты пяти других рейсов.