В зоне доступа

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Фонд капремонта МКД ЯНАО в лидерах информационной открытости

Окружной фонд капитального ремонта многоквартирных домов вошел в топ-10 лидеров рейтинга информационной открытости. Ямал стал первым в УрФО и восьмым в общероссийском зачете, улучшив за год свои значения на 37 позиций. Об этом сообщает портал «ЖКХ-Ямал». Возглавила рейтинг Московская область.

Исследование подготовил Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Эксперты оценили работу сайтов фондов по полноте, доступности сведений, наличии сервисов для собственников жилья.

На сайте окружного фонда, к примеру, работает два раздела обратной связи – «Тревожная кнопка» и «Хроника ремонта». В первом любой собственник жилья может оставить сообщение о низком качестве проводимых работ или нарушении сроков. «Хроника ремонта» – это фотоотчет о ходе проведения работ. Заполняют раздел специалисты фонда, а собственники могут отследить этапы ремонта, узнать информацию о заказчике и подрядчике.