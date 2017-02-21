Праздничный заезд

В Ноябрьске открылся мотосезон

Он начался с соревнований, посвященных Дню защитника Отечества. Заезды проходили среди воспитанников мотоклуба «Газпромнефть» в шести классах на трассе в 400 метров. Всего в гонках приняли участие около 40 человек. Это и ветераны мотоклуба, и ведущие спортсмены, и даже те, кто только начинает свой путь в этом спорте.

По итогам заездов определены 18 призеров. Это главные претенденты на участие в Кубке Ямала, который пройдет в Ноябрьске в 20-х числа марта. Сюда съедутся мотокроссмены с Ямала, Югры, Тюменской и Свердловской областей. По традиции спортсмены нашего мотоклуба – фавориты в этих соревнованиях. Немалую роль играет поддержка, которую оказывает «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».