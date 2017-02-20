Покупаем ноябрьское

Местная продукция отвоёвывает прилавки

«Народный контроль» сегодня посетил магазин крупной российской продовольственной сети. В этот раз активисты искали на прилавках не нарушения, а товары местных производителей. Поэтому контролеры в первую очередь осмотрели полки с молочной и хлебобулочной продукцией. Именно эти товары сегодня может предложить покупателям ямальский бизнес.

Так, из молочки в магазине продавались сметана и кефир из Губкинского. Особенно порадовал проверяющих хлебный отдел. Он представлен изделиями исключительно ноябрьских предприятий. «Народный контроль» продолжит выяснять, как крупные сетевики работают с местными производителями. Тем более, по словам контролеров, на местные товары не было жалоб ни у продавцов, ни у покупателей.