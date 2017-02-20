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06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2

Не решили мирным путём

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Не решили мирным путём

Застолье друзей закончилось убийством

Житель города обвиняется в преднамеренном убийстве. Трагедия произошла в Ноябрьске в декабре 2016 года.
В ходе расследовании я дела установлено, что мужчина распивал спиртные напитки в компании своих знакомых. В состоянии алкогольного опьянения в результате возникшего конфликта с одним из них он ударил своего оппонента ножом в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Ноябрьский городской суд.

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