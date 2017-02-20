Отборочный тур завершён

Фестиваль «Северное сияние» выходит на финишную прямую

Предварительные испытания для участников конкурса детского творчества завершены. В выходные прошли отборочные туры. На участие заявки подали больше 200 человек. Это артисты в возрасте до 18 лет. Традиционно они выступают в номинациях «Хореография» и «Вокал». Каждый участник или коллектив представил на суд жюри два разноплановых номера.

Сейчас конкурсная комиссия подводит итоги. Так что за звания лауреатов и дипломантов «Северного сияния» 10-12 марта смогут побороться только лучшие.

Напомним, фестиваль «Северное сияние» пройдет в Ноябрьске в юбилейный, 20-й раз.