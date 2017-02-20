Школа будущего первоклассника

Дети впервые сели за школьные парты

Подготовиться к школе можно заранее. Образовательные учреждения города запустили курсы подготовки детей к первому классу. Причем за парты сели не только выпускники детских садов, но и их родители. Со взрослыми беседы проводят психологи. Рассказывают, как правильно подготовить ребенка к новому образу жизни. А с детьми занятия проводят педагоги начальных классов: учат дисциплине, навыкам общения и азам математики.

На первом занятии в школе № 8 собрались 74 будущих первоклассника. За пять недель учебы ребята должны освоить навыки выражения своих мыслей и математические основы. Занятия будут проходить два раза в неделю по часу в день. Как усвоит материал каждый ребенок,будет видно уже к концу марта. В одном уверены и взрослые, и дети: 1 сентября они встретят во всеоружии.