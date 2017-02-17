Лучшие из лучших

В Ноябрьске подвели итоги конкурса «Педагог года»

За почетный статус лучшего в своей профессии боролись пять учителей и шесть воспитателей. Впервые в этом году конкурсанты прошли заочный этап. На нем нужно было представить интернет-страничку и написать эссе. Но все же главные испытания участников ждали впереди. В ходе очного этапа конкурсанты представили свои «Визитные карточки», провели открытые уроки и мастер-классы, а также приняли участие в заседании «Круглого стола образовательных политиков».

По словам членов жюри, каждый конкурсант, вышедший в финал конкурса, уже лучший из лучших. Но как и в любом соревновании, здесь есть победители. Это воспитатель детского сада «Надежда» Виолетта Воронцова и учитель информатики школы № 7 Дмитрий Новиков.