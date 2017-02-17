Компромисс достигнут

В 8-м микрорайоне приступили к устранению строительных недостатков

В январе в эфире телеканала «НОЯБРЬСК 24» вышел материал о том, с какими проблемами жителям дома № 106 на ул. Советской пришлось столкнуться в процессе эксплуатации жилья. Так, квартиры некоторых жильцов многоэтажки захватила плесень, в подъездах стала отваливаться напольная плитка, а в стенах появились трещины.

По инициативе ТСЖ «Радуга», которое управляет домом, девятиэтажку обследовали представители строительной фирмы «Контек» и администрации города. Все недостатки были зафиксированы.

Журналистам телеканала «НОЯБРЬСК 24» прораб «Контека» обещал, что фирма устранит огрехи, и свое обещание строители уже начали выполнять.