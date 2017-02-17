В Ноябрьске пропал мужчина

Сотрудники уголовного розыска устанавливают местонахождение Александра Николаевича Долгопалова

Мужчина 1981 года рождения с декабря прошлого года не выходит на связь со своими родственниками. На вид пропавшему 35-40 лет, рост около 180 см, он среднего телосложения, волосы темного цвета. Может быть одет в рабочую одежду с нашивками охранного предприятия «Алекс».

Граждан, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения Долгопалова, просят сообщить в дежурную часть полиции по тел.: 02, 31-80-10, 31-80-49.