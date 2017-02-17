Новый сезон КВН

Весёлые и находчивые встретятся на сцене «Современника»

Клуб веселых и находчивых Ноябрьска открывает новый сезон. На сцену центра «Современник» выйдут девять команд: это школьники, студенты, а также работающая молодежь. Причем две команды выступят впервые. На этот раз участники не будут бороться за звание лучших. Они покажут свое мастерство в юморе только в конкурсе «Приветствие». Начнется мероприятие завтра, 18 февраля, в 18 часов.

Фото МОО "Ноябрьский Союз КВН" ВКонтакте.