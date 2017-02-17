Получил права – не лихачь

Госавтоинспекторы встретились с выпускниками автошкол

Не лихачить, не волноваться и заранее продумывать маршрут. Сотрудники ГИБДД провели встречу с выпускниками автошкол и будущими водителями. Рассказали о том, что окончание обучения и получение прав лишь начало пути к званию «опытный водитель». Выпускники автошкол не всегда способны быстро и правильно принимать решения на дороге. И этот факт нередко приводит к авариям. Инспекторы ГИБДД даже ведут отдельную статистику аварий с участием молодых водителей, стаж которых не более 3 лет. А чтобы избежать неприятных последствий, инспекторы рекомендуют в первое время использовать специальный знак на автомобиле, заранее продумывать маршрут, перестроения и повороты, а также пользоваться советами более опытных наставников.