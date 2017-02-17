Без пересадок

Улететь на юг можно будет прямым рейсом

Прямым самолетом с Крайнего Севера на теплое море. Открыта продажа авиабилетов на рейсы Ноябрьск – Анапа и Ноябрьск – Сочи. Улететь из нашего города в олимпийскую столицу России можно будет с 3 июня, а в Анапу – с 13-го. Оба рейса сезонные, то есть вводятся на летний период. Летать самолеты по этим маршрутам будут до начала сентября. Рейсы в Сочи будут совершаться по субботам, в Анапу – по вторникам. Предварительно стоимость билета в оба конца без багажа составит от 16,5 тысячи рублей. Ожидается также открытие сезонных рейсов из Ноябрьска в Краснодар и Санкт-Петербург.