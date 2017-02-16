Праздник закончился

Когда разберут ледовый городок?

Новогодний символ убрали, а вот на горках еще можно покататься. В ледовом городке на улице Ленина разобрали елку. Как пояснили в городской администрации, новогоднее дерево уже выполнило свою функцию, а вот горки пока останутся на месте. Поскольку зима в этом году холодная, праздничное оформление решено оставить по крайней мере до марта, чтобы покататься успели все желающие. А дальше – ответственные лица будут решать судьбу городка исходя из погодных условий.