За любовь и верность
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Девять семей получат медали
В Ноябрьске начался прием заявок от кандидатов на получение медали «За любовь и верность». Она вручается семьям, прожившим в браке более 25 лет. Но самостоятельно выдвигать себя на получение награды супруги не могут. Ходатайство о награждении медалью подается общественной организацией или работодателем.
Награду традиционно вручают 8 июля, в День святых Петра и Февронии – покровителей всех семейных пар. В Ноябрьске обладателями медали являются уже порядка 40 семей.
Подробную информацию об условиях получения медали можно узнать по телефону 35-19-21.