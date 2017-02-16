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06.02 Баннер справа сбоку 2

За любовь и верность

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За любовь и верность

Девять семей получат медали

В Ноябрьске начался прием заявок от кандидатов на получение медали «За любовь и верность». Она вручается семьям, прожившим в браке более 25 лет. Но самостоятельно выдвигать себя на получение награды супруги не могут. Ходатайство о награждении медалью подается общественной организацией или работодателем.
Награду традиционно вручают 8 июля, в День святых Петра и Февронии – покровителей всех семейных пар. В Ноябрьске обладателями медали являются уже порядка 40 семей.
Подробную информацию об условиях получения медали можно узнать по телефону 35-19-21.

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