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06.02 Баннер справа сбоку 2

Отборочные соревнования WorldSkills

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Отборочные соревнования WorldSkills

В сборную Ямала вошли шестеро ноябрьцев

На Ямале определены студенты, которые представят наш округ на отборочных соревнованиях чемпионата «WorldSkills». Они начнутся 20 марта в разных регионах России сразу по нескольким специальностям.
В региональную сборную от Ноябрьска вошли 6 человек. Одна из них, Эльвира Ахметова, минуя отборочный этап, сразу попала в финал и тем самым стала членом национальной сборной по компетенции «It-решения для бизнеса». Остальные студенты сейчас активно готовятся к предстоящему выступлению.
WorldSkills – это конкурс профессионального мастерства среди рабочих специальностей.

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