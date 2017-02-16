А ну-ка, парни!

Ноябрьские школьники продемонстрируют силу и ловкость

Соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут на базе «Кадета» и пятой школы. В них примут участие юноши 9-11 классов. В течение двух дней ребятам предстоит пройти пять видов испытаний, в частности, показать свои навыки в стрельбе из винтовки, атлетическом многоборье и командной эстафете. Начнутся соревнования 17 февраля, победители получат награды.

Фото из архива редакции.