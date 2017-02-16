Оценили работу медиков

В лидерах Красноселькуп, Мужи и Ноябрьск

Ямальцы оценили качество обслуживания в больницах округа. В регионе прошла независимая оценка медицинских организаций. Работа больниц оценивалась по пяти критериям: открытость и доступность информации, комфорт, время ожидания получения услуги, доброжелательность и компетентность персонала, а также удовлетворенность качеством услуг. Причем оценку давали пациенты, получающие помощь в амбулаторных условиях, и те, кто находится или находился в стационаре.

В результате больше всего жители округа довольны работой Красноселькупской и Мужевской центральных районных больниц, а также обслуживанием в Ноябрьской центральной городской больнице.