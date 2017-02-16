Новый формат работы

Дни открытых дверей в окружном СПИД-центре

Окружной СПИД-центр вводит новый формат работы с жителями города. Отныне его специалисты планируют встречаться с населением 15-го числа каждого месяца. Дни открытых дверей позволят горожанам не только узнать больше о ВИЧ, но и пройти бесплатное тестирование на наличие вируса, а также получить частные консультации узких специалистов. Первая подобная встреча прошла 15 февраля. Как отмечают медики, заинтересованных людей оказалось немало.