Испытание открытым уроком

В Ноябрьске продолжается борьба за звание «Педагог года – 2017»

Сегодня прошел второй конкурсный день. Участникам предстояло выполнить одно из самых сложных заданий – «Открытый урок». Эти занятия проходят не только под пристальным вниманием экспертов, но и с незнакомыми учениками. Тему урока здесь задает не учитель, а план школьной программы.

Впереди у конкурсантов еще два конкурсных дня. Завершающим этапом конкурса станет «Круглый стол образовательных политиков».

Отметим, что в этом году за звание лучшего борются шесть сотрудников детских садов и пятеро учителей. Кто победит, станет известно 17 февраля.