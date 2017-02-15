Из «аварийки» – в новостройку

Расселение аварийных домов продолжается

Городские власти поделились планами на 2017 год. В ближайшие месяцы в департаменте имущественных отношений ждут поступления 100 миллионов рублей из бюджета округа. Эти деньги предназначены на выплату выкупной стоимости собственникам аварийных квартир. Суммы хватит, чтобы предоставить компенсации примерно 75 семьям.

Что касается непосредственно переселения, то сейчас своих новых хозяев ждут 150 квартир в 8-м микрорайоне. Кроме того, ожидается в этом году и сдача восьми домов в районе парогазовой электростанции, здесь недвижимость также будет распределена под различные госпрограммы. Два дома на 80 квартир будут переданы в муниципальную собственность уже в первом квартале.

Отметим, в прошлом году в рамках программы переселения из аварийного жилья в новые квартиры смогли переехать 1250 семей.