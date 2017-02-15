Духовное единение

Сегодня Международный день православной молодёжи

Праздник был учрежден в 1953 году, когда состоялась первая Генеральная ассамблея Всемирного молодежного движения. В ней приняли участие представители 46 стран мира. Сейчас такие организации есть в каждом регионе.

На Ямале движение называется «Благо», в Ноябрьске оно объединяет 15 человек. Активисты собираются каждый четверг в библиотеке храма Архистратига Михаила, где проводятся тематические занятия. В Центре духовно-нравственного воспитания для них организуют просмотры различных художественных и документальных фильмов. В рамках празднования запланирован ряд мероприятий, участником может стать любой желающий. Подробности можно узнать по телефону 32-38-15.