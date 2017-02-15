Жильё – соотечественникам

Переселенцы могут претендовать на финансовую помощь

В округе стартовала заявочная кампания по предоставлению выплат на приобретение жилья по программе «Соотечественники». Подать заявки можно до 31 марта включительно.

Участники могут рассчитывать на компенсацию 20% от расчетной стоимости недвижимости. Правда, для начала должны соблюсти ряд условий. В частности, быть гражданами России, иметь свои средства либо одобренный жилищный кредит в размере 80% от необходимой суммы для покупки жилья. У заявителя также за последние пять лет должно отсутствовать в собственности недвижимое имущество на территории нашей страны.