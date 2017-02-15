Принудительные меры работают

Злостных алиментщиков становится меньше

Федеральная служба судебных приставов сообщила, количество злостных алиментщиков уменьшилось на 20%. В ведомстве эту тенденцию связывают с ужесточением законодательства.

Напомним, принудительных мер воздействия на неплательщиков с прошлого года стало больше. С начала 2016 года вступил в действие закон, позволяющий ограничивать должников в праве управления транспортными средствами. И результат налицо.

Положительная тенденция прослеживается и в Ноябрьске. Если в 2015 году тех, кто забыл о своем родительском долге, было 1200 человек, то в 2016-м – уже 1048. В прошлом году приставами были лишены права управления автомобилем 54 должника, составлено 75 административных протоколов. Одного злостного неплательщика алиментов приговорили к административному аресту, остальных – к обязательным работам.