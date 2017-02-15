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Новый прожиточный минимум

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Новый прожиточный минимум

Рост составил около 1%

На Ямале установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года. В расчете на душу населения показатель вырос на 20 рублей и составил 15 973 рубля. Для трудоспособного населения эта величина несколько выше – 16 577 рублей, сумма на 70 рублей больше рассчитана на детей. Ниже всего прожиточный минимум у пенсионеров – 12 539 рублей.
Напомним, величина прожиточного минимума учитывается при определении размеров пособий и других социальных выплат.

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