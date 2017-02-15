Новый прожиточный минимум

Рост составил около 1%

На Ямале установлена величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года. В расчете на душу населения показатель вырос на 20 рублей и составил 15 973 рубля. Для трудоспособного населения эта величина несколько выше – 16 577 рублей, сумма на 70 рублей больше рассчитана на детей. Ниже всего прожиточный минимум у пенсионеров – 12 539 рублей.

Напомним, величина прожиточного минимума учитывается при определении размеров пособий и других социальных выплат.