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Ямал в лидерах по рождаемости

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Ямал в лидерах по рождаемости

Демографическая ситуация в округе более чем стабильна

Общественная палата России обнародовала Национальный рейтинг рождаемости. В лидеры попали Дагестан, Ямал, Югра, Алтай и Тюменская область.
При составлении рейтинга учитывались пять критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности и уровень социального комфорта для рождения малышей.
Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями оказались Ленинградская, Магаданская, Волгоградская, Тульская области, а также Мордовия. По мнению составителей рейтинга, эти данные помогут представителям региональных и федеральных властей скорректировать свои социальные программы.

Фото из архива редакции.

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