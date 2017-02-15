Ямал в лидерах по рождаемости

Демографическая ситуация в округе более чем стабильна

Общественная палата России обнародовала Национальный рейтинг рождаемости. В лидеры попали Дагестан, Ямал, Югра, Алтай и Тюменская область.

При составлении рейтинга учитывались пять критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности и уровень социального комфорта для рождения малышей.

Среди регионов с самыми низкими демографическими показателями оказались Ленинградская, Магаданская, Волгоградская, Тульская области, а также Мордовия. По мнению составителей рейтинга, эти данные помогут представителям региональных и федеральных властей скорректировать свои социальные программы.

Фото из архива редакции.