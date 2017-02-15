Памятная дата
-
-
- 291 0
Десант ветеранов встретился с подростками
В подростковом клубе «Высокий полет» высадился десант ветеранов. Мероприятие приурочили ко Дню памяти воинов-интернационалистов. На встречу с подростками пришли представители правоохранительных органов, Вооруженных сил и участники боевых действий. В формате диалога они рассказали ребятам о войне в Афганистане, о службе в армии и о том, как важно любить свою Родину.
Такие мероприятия уже стали традиционными. Они проходят не только в подростковых клубах, но и во всех городских школах.