06.01 Баннер слева сбоку 1
06.01 Баннер слева сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2

Памятная дата

291   0
Памятная дата

Десант ветеранов встретился с подростками

В подростковом клубе «Высокий полет» высадился десант ветеранов. Мероприятие приурочили ко Дню памяти воинов-интернационалистов. На встречу с подростками пришли представители правоохранительных органов, Вооруженных сил и участники боевых действий. В формате диалога они рассказали ребятам о войне в Афганистане, о службе в армии и о том, как важно любить свою Родину.
Такие мероприятия уже стали традиционными. Они проходят не только в подростковых клубах, но и во всех городских школах.

Когда ждать тепла?

Когда ждать тепла?

1753 0
Нарушение правил эксплуатации

Нарушение правил эксплуатации

1308 0
Сносить нельзя оставить

Сносить нельзя оставить

1280 0
Скандал в Ноябрьском почтамте

Скандал в Ноябрьском почтамте

1134 0

ВВЕРХ