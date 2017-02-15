Сбили пешехода

У женщины травма тазобедренного сустава

На улице Ленина сегодня утром сбили пешехода. По словам очевидцев, пожилая женщина шла от Вечного огня в сторону проспекта Мира. На проезжей части между площадью и тротуаром ее сбил водитель «Тойоты-Камри». Молодой человек признался, что не заметил женщину из-за припаркованных автомобилей, пытался затормозить, но не успел.

По предварительным данным, в результате происшествия женщина получила травму тазобедренного сустава. Пострадавшая доставлена в ЦГБ.