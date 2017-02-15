Лучший учебно-консультационный пункт ГОиЧС по ЯНАО

«Ноябрьскэнергонефть» заняла 2-е место на окружном этапе конкурса

ООО «Ноябрьскэнергонефть» в октябре 2016 года было признано победителем по итогам смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт по ГОиЧС и учебно-материальную базу по ГОиЧС организаций, расположенных на территории Ноябрьска. После победы на муниципальном уровне «Ноябрьскэнергонефть» приняла участие в окружном этапе Смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по ГОиЧС организаций Ямало-Ненецкого автономного округа.

Всего на окружном уровне приняли участие семь предприятий, представляющих города Новый Уренгой, Салехард, Губкинский, Ноябрьск, Лабытнанги, Надымский и Пуровский районы, занявшие первые места на уровне муниципальных образований.

В смотре-конкурсе оценивалась организация деятельности предприятий по вопросам подготовки по ГОиЧС, состояние учебно-материальной базы предприятий и уровень пропаганды мероприятий в области ГОиЧС.

По результатам конкурса «Ноябрьскэнергонефть» заняла 2-е место, с минимальным отрывом уступив первенство ООО «Газпром добыча Надым».

«В "Ноябрьскэнергонефти" серьезное внимание уделяется вопросам ГОиЧС, а также системе управления промышленной безопасностью и охраной труда. Сохранение людских ресурсов, готовность к выполнению работ в любых чрезвычайных ситуациях являются приоритетными задачами для любого предприятия», – прокомментировал итоги конкурса управляющий директор «Ноябрьскэнергонефти» Павел Березный.