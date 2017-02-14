Свадебный ажиотаж

Ноябрьские пары стремятся пожениться 14 февраля

Сегодня влюбленные отмечают праздник - День святого Валентина. 14 февраля принято друг другу дарить маленькие открытки в виде сердца и признаваться в любви. Многие считают, что свадьба в этот день является хорошим знаком. В эту примету верят и молодожены Ноябрьска. Сегодня в городском загсе был настоящий ажиотаж. 14 февраля стал вдвойне особенным днем для 15 пар. Как отмечают в городском отделе загс, такое количество церемоний бракосочетания регистрируется не во всякий выходной.

Фото из архива редакции.