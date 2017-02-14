Лечить четвероногих будут с комфортом

В центре ветеринарии открылось новое отделение

Около шести тысяч четвероногих домашних питомцев обслуживает в год Ноябрьский центр ветеринарии. Долгие годы врачи ютились в одном небольшом здании. Но теперь ставить прививки, диагнозы и назначать лечение друзьям человека будут по-новому. В Ноябрьске открылось клиническое отделение для кошек, собак и хомячков.

Здесь всё, как у людей: регистратура, лаборатория для взятия анализов, терапия и хирургия. Полтора десятка кабинетов оборудованы для оказания целого спектра услуг четвероногим питомцам. Есть даже аппарат для ультразвуковой диагностики.

О возможностях нового корпуса руководитель Ноябрьского центра ветеринарии Владимир Труханкин рассказал начальнику окружной ветслужбы Андрею Листишенко и главе администрации города. Алексей Романов, кстати, оценивал помещения не только как мэр, но и как владелец домашнего питомца. А Андрей Листишенко особо отметил тот факт, что на ремонт ноябрьские ветеринары не потратили ни копейки окружных денег: и краску, и оборудование закупили из собственных средств.

В будущем медицина для четвероногих жителей Ноябрьска станет еще более технологичной, обещают врачи. В ближайшее время при клиническом корпусе откроется дневной стационар для кошек и собак. Там ветеринары будут ставить уколы, делать капельницы и следить, чтобы пациент выполнял все рекомендации по лечению. Также в планах – закупить специальный рентген-аппарат для усатых и хвостатых, чтобы врачи могли более точно ставить диагнозы. Ведь животные – пациенты непростые: о своих жалобах сказать не могут, да и лечиться хотят не всегда.