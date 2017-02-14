Оценили на высоком уровне

Дмитрий Кобылкин получил награду Министерства иностранных дел

Сергей Лавров поощрил главу региона «За вклад в международное сотрудничество». Ямал неоднократно становился принимающей стороной крупных международных мероприятий. С 2014 года округ стал активным участником содействия добровольному переселению соотечественников. В конце февраля в Салехарде откроется очередной Арктический образовательный форум, кроме того, округ готовит заявку в международный комитет Арктических зимних игр на проведение этих соревнований на Ямале.

Фото с сайта правительства ЯНАО.