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06.02 Баннер справа сбоку 2

Путь к гармонии или искусство самообороны?

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Путь к гармонии или искусство самообороны?

В Ноябрьск приедет известный мастер айкидо

Семинар для ноябрьцев проведет японец Вакаяма Масаси. Его суммарный стаж занятий боевыми искусствами насчитывает более 70 лет. Он лично знаком с Брюсом Ли, Чаком Норрисом, Стивеном Сигалом и Шонном Коннери. Вакаяма-сан регулярно бывает в России. Впервые он приехал сюда еще по приглашению властей СССР в 1968-м. Семинар пройдет с 23 по 25 февраля на базе Центра духовно-нравственного воспитания и будет интересен не только ценителям айкидо. Вакаяма Масаси – признанный мастер целого ряда боевых искусств, например, карате.

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