В ожидании «Северного сияния»

Приём заявок на юбилейный фестиваль завершается

Конкурс детского эстрадного творчества в этом году отмечает свой 20-летний юбилей и своей актуальности не теряет. Скорее, наоборот. По словам участников, судейство на «Северном сиянии» настолько строгое, что победа в нем считается престижнее наград ряда российских конкурсов.

Прием заявок и фонограмм завершается уже 17 февраля, а открытие фестиваля состоится 10 марта. Напомним, что в конкурсе участвуют вокалисты и танцоры в возрасте от 9 до 18 лет. Традиционно они соревновались в своих возрастных категориях. Но в юбилейный год организаторы решили ввести новую, смешанную категорию – для детей разного возраста.